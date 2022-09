"Präzisionslandwirtschaft" mit Drohnen und ferngesteuerten Geräten

In erster Linie wurde bei diesem Pilotversuch des flämischen Instituts für Landwirtschafts-, Fischerei und Lebensmittelforschung (ILVO) das Unkraut detektiert. Auf diesem Feld ist nicht überall in gleichem Maße Unkraut gewachsen. Wo es hoch stand, wurde das Feld behandelt und wo es kaum wuchs, wurde weniger dagegen eingegriffen.

So könne Landwirtschaft nachhaltiger und effizienter betrieben werden, so die Forscher, die hier von „Präzisionslandwirtschaft“ reden. Ihr Experiment auf diesem Kartoffelfeld ist ein gutes Beispiel dafür.

Die Drohnen sammelt Angaben darüber, was gedüngt werden muss, was gewässert oder gesprüht werden soll und der selbstfahrende Landwirtschaftsroboter führt das aus, was ihm die intelligenten Systeme aus der Drohne senden.

Noch ist diese Art Landwirtschaft Zukunftsmusik, doch in einigen Jahren könnte sie Realität werden. Die Forscher von ILVO sind der Überzeugung, dass ein solches agrarisches Vorgehen auf Dauer Einsparungen in der Produktion von bis zu 80 % bringen könnte.