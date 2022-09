Belgiens Königspaar reist mit dem Zug zum Staatsbegräbnis der Queen nach London

Viele europäische Königshäuser sind zu der Zeremonie eingeladen worden. Viele von ihnen sind blutsverwandt mit der britischen Königsfamilie. Alle Eingeladenen wurden gebeten, nach Möglichkeit mit einem kommerziellen Flug in das Vereinigte Königreich zu reisen. Der Flughafen Heathrow nimmt keine Privatflugzeuge an und bietet dort auch keine Parkplätze an.

Vom Flughafen aus werden die Staatsoberhäupter und Ehrengäste mit Bussen zur Beerdigung der Königin gebracht. Für viele Staatsoberhäupter dürfte dies ein Problem darstellen. Der Besuch von US-Präsident Joe Biden beispielsweise wird viele zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen erfordern, und er wird nicht einfach in einem Bus zur Zeremonie befördert werden können. Auch für das belgische Königspaar drückt der Schuh.

Unser König Philippe und unsere Königin Mathilde sind natürlich auch zur Begräbnisfeier eingeladen worden und sie haben ihre Teilnahme bereits bestätigt. Die Bitte, den Ärmelkanal mit einem kommerziellen Flug zu überqueren, ist für unser Königspaar aber nicht selbstverständlich. Es ist nämlich so, dass König Philipp nur mit dem belgischen Regierungsflugzeug fliegen darf, auch im Urlaub. Deshalb wir das belgische Königspaar mit dem Zug nach London reisen, was von Brüssel aus ja auch nicht besonders kompliziert sein dürfte.