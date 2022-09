In Sint-Gillis wird die Kneipe „Maison du Peuple“ mit einer anderthalb Jahrzehnte alten Tradition brechen und keine Übertragungen anbieten. "Tausende von Menschen sind beim Bau des Stadions gestorben. Das Stadion liegt in der Wüste und muss die ganze Zeit gekühlt werden. Das ist in Zeiten der Energiekrise einfach nicht zu rechtfertigen". Kneipeninhaber Thomas Kok meint auch, dass die Entscheidung, Katar als Gastgeberland zu bestimmen, eine korrupt war.

Neben dem „Maison du Peuple“ werden auch „Le Caberdouche“ in der Brüsseler Innenstadt und die „Brasserie de l'Union“ in Sint-Gillis die Spiele nicht übertragen.

Für viele Kneipen ist die Weltmeisterschaft aber eine Gelegenheit, nach der Pandemie zusätzliche Kunden zu gewinnen. "Ich konnte es mir nicht leisten, die Spiele nicht zu zeigen", sagt der Betreiber der „77 Bar“, einer Sportkneipe in Elsene. Auch das „Café Luxembourg“ auf dem Brüsseler Luxemburgplatz wird die Spiele übertragenn. "Wir sind mit den Umständen nicht einverstanden, aber es bleibt eine Veranstaltung, die viele Leute anlockt, vor allem in einem Viertel mit vielen Expats." „KFK Hope“, „O'Reilly's“, „Lava“und „Affligem Café“ – alle in Brüsseler- wollen die Übertragungen benfallszeigen und erklären, dass sie mit der Situation nicht einverstanden sind, sich aber einen Boykott der WM nicht leisten können.