Fohlen ‚Das Machine‘ zum Rekordpreis von 360.000 Euro in Geel verkauft

Dies ist das zweite Jahr, in dem das junge Unternehmen eine Auktion für Pferde organisiert. "Letztes Jahr hatten wir bereits eine Online-Auktion organisiert und der teuerste Embryo wurde für 76.000 Euro verkauft", sagt van Hulle. "Dies ist die erste Hybrid-Auktion. Das heißt, sie findet sowohl online als auch in der Halle des Stalles De Eyckenhoeve in Geel statt. Rund 350 Gäste waren anwesend. Der Zuschlag kam ebenfalls aus dem Saal, von einem amerikanischen Käufer."