Goldener Tipp vom belgischen Staatsschutz vereitelt Anschlag auf US-Altpräsident George W. Bush

Der belgische Staatsschutz überwacht seit Jahren mehrere zurückgekehrte IS-Kämpfer und Sympathisanten in unserem Land. Einige von ihnen gehörten zur Spitze des IS-Kalifats und sind nach Angaben unserer Sicherheitsdienste potenziell immer noch sehr gefährlich.

Dabei handelt es sich um Menschen aus dem Irak oder Syrien, die nicht nur über das Wissen und die Mittel, sondern manchmal auch über die Motivation verfügen könnten, Anschläge zu verüben. "Eine sehr gefährliche Kombination", sagt eine sehr gut platzierte Quelle. "In diesem Fall wollten sich die vier offenbar am ehemaligen Präsidenten Bush für seine Rolle im Irak-Krieg rächen."

Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in New York marschierten die USA zusammen mit mehreren Verbündeten in den Irak ein und stürzten das Regime des Diktators Saddam Hussein. Die Invasion führte zu jahrelangen Unruhen und einem Bürgerkrieg im Irak. George W. Bush hatte die Invasion damals angeordnet.

"Einer der IS-Leute, die vom belgischen Staatsschutz in unserem Land aufgespürt wurden, stand plötzlich in engem Kontakt mit Shihab, und es wurden Gespräche über Menschenschleusung, auch von potenziell gefährlichen Personen, abgehört", so eine vertrauliche Quelle.

Da der IS-Sympathisant in unserem Land möglicherweise nicht wusste, dass er vom Staatsschutz beobachtet wurde, musste dieser besonders umsichtig vorgehen. Dennoch wurden die US-Sicherheitsdienste im vergangenen Jahr über die üblichen Kanäle über eine mögliche "sehr gefährliche Verbindung" informiert.

Bemerkenswert ist, dass "Shihab zu diesem Zeitpunkt nicht im Visier der US-Sicherheitsdienste gewesen sein dürfte", so die belgische Quelle zu VRT NWS. Der Staatsschutz wollte sich auf Anfrage nicht zu diesen Informationen äußern.