Nazi-Marsch „Erika“ in sozialen Medien beliebt: TikTok entfernt Posts nach Recherche von VRT NWS

Seit einigen Monaten geht das ehemalige deutsche Soldatenlied "Erika" in der Social-Media-App TikTok viral. Auf den ersten Blick taucht es vor allem in witzig gemeinten Videos auf. Allerdings kann es junge Menschen auch an extremistisches Gedankengut heranführen. Dies ist das Ergebnis einer Recherche von VRT NWS und der VRT-Radio 1-Sendung "Het uur van de waarheid" (dt.: Die Stunde der Wahrheit). TikTok teilt mit, dass es Videos, die das Lied enthalten, entfernen wird.