Sonntag, 18. September: Tag ohne Auto in Brüssel und 32 flämische Gemeinden

In ganz Flandern werden im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche verschiedene Aktivitäten organisiert. Diese begann am Freitag mit dem 16. "Strapdag", bei dem schulpflichtige Kinder und ihre Eltern aufgefordert wurden, das Auto mindestens einen Tag lang in der Garage zu lassen und zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen.

Am Sonntag finden in Gent u. a. verschiedene Zirkusvorführungen statt, während in Brügge ein Wettbewerb im „Rollentrainer-Radfahren“ veranstaltet wird. In Antwerpen stehen Musik und Flamencovorführungen auf dem Programm. Die Teilnehmer haben außerdem die Möglichkeit, eine kurze Fahrt in einem Bus ohne Fahrer zu testen.

Am kommenden Donnerstag ist außerdem ein Diskussionstag mit der flämischen Ministerin für Mobilität Lydia Peeters (Open VLD) zum Abschluss der Kampagne "30 Dagen Minder Wagen" (30 Tage mit weniger Autos, Anm. d. Red.) geplant.