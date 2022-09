Eine Person stirbt bei schwerem Brand im Krankenhaus Maria Middelares in Gent

Das Feuer brach in einem Absonderungsraum in der Notaufnahme des Krankenhauses aus. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, so dass das Feuer schnell unter Kontrolle war. Dennoch kostete das heftige Feuer eine Person das Leben. "Das Krankenhaus drückt der Familie des Opfers seine vollste Anteilnahme aus. Das Krankenhaus hat auch Mitgefühl mit den anderen betroffenen Patienten und Mitarbeitern, für die die Situation die Konsequenzen nach sich zieht", heißt es in einer Pressemitteilung.

VIDEO - Notfallzelte wurden neben dem Krankenhaus in Gent aufgestellt AZ Maria Middelares