Energiekrise und die Folgen: Obstbauer lässt 120 Tonnen Birnen an den Bäumen verrotten

"Der Preis, den wir für eine Birne erzielen, rechtfertigt nicht die Kosten für den gesamten Prozess, den das Obst durchläuft, bevor es in die Läden kommt". Dadurch, dass die Birnen nicht geerntet werden, spart sich der Erzeuger auch die Löhne der Erntehelfer. "Wir leben zwischen den Birnenbäumen. Es wird schmerzhaft sein, das zu sehen", sagte Roel Paesmans VRT NWS.

Um im Geschäft zu bleiben, verkauft er jetzt direkt an den Kunden. "Wir haben bemerkt, dass es in ganz Europa reichlich Obst gibt. Die Preise in den Geschäften sinken, und der Produktionsprozess ist einfach zu teuer geworden".

Paesmans hat sich in den sozialen Medien zu Wort gemeldet, um seine Notlage zu schildern. Er ermutigt die Menschen, direkt von den Bauernhöfen zu kaufen, sagt aber auch, dass die Kunden, die belgische Produkte in den Geschäften kaufen, das Richtige tun. Er fügt hinzu: "Wenn jeder belgisches Obst kauft, können wir mehr produzieren. Ich hoffe, dass es uns in Zukunft wieder besser ergehen wird!"