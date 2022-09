Heizung noch nicht eingeschaltet? Nur Mut, nächste Woche wird’s wieder 20 Grad warm

Mit Temperaturen im Landesinneren um die 13 Grad und vielerorts anhaltendem Regen oder gelegentlichen Schauern ist das erste herbstliche Wochenende nach dem Sommer eine Tatsache. "Wetter mit Charakter", nannte es der Wetterfrosch Frank Deboosere. Im Laufe des Sonntagnachmittags und -abends wird es vom Norden unseres Landes her wieder überall regnen. Und es wird wieder mäßiger bis ziemlich starker Wind wehen.

"Für die Jahreszeit ist es derzeit zu kühl", bestätigt Sabine Hagedoren. "Die normale Höchsttemperatur liegt jetzt bei etwa 19 Grad, und davon waren wir an diesem Wochenende ziemlich weit entfernt. Und mit dem Nordwestwind fühlte sich das Ganze natürlich noch kühler an."

"Ich muss aber auch sagen: In einer Zwischenjahreszeit wie dem Herbst ist ein Wetter wie an diesem Wochenende auch nicht ungewöhnlich. Im September pendelt er zwischen Spätsommertagen und Tagen, an denen der Herbst deutlich zu spüren und zu sehen ist. Man darf nicht vergessen, dass wir einen heißen und trockenen Sommer hatten und in den letzten Monaten wirklich verwöhnt wurden", findet unsere Wetterfrau.

Aber: Besserung ist in Sicht, denn ein Hochdruckgebiet rückt näher. Am Montag klart es allmählich auf, und abgesehen von ein paar Schauern dürfte es weitgehend trocken bleiben. Am Montag klettern die Temperaturen im Landesinneren auf 16 Grad. "Die ganze nächste Woche wird es wieder wärmer als 15 Grad sein", berichtet Hagedoren. "Am Mittwoch werden es 19 Grad, am Donnerstag sogar 20 oder 21 Grad. Es sind also normalere Temperaturen für diese Jahreszeit zu erwarten."