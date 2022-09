Remco Evenepoel gewinnt Bronze im Zeitfahren - Tobias Foss überraschend Weltmeister

Ellen Van Dijk holte sich am Sonntag in den Straßen von Wollongong ihre dritte Weltmeisterschaftskrone. Die Niederländerin, die bereits 2013 und 2021 den Titel gewonnen hatte, entschied das erste Rennen der Radsport-Weltmeisterschaft für sich, indem sie die schnellste Zeit in dem 34,2 Kilometer langen Zeitfahren der Frauen fuhr. In 44:28.60 (46.012 km/h) verwies sie die Australierin Grace Brown (+12.73) und die Schweizerin Marlen Reusser (+41.68) auf die Plätze.

Die Belgierin Lotte Kopecky (Foto unten) wurde Neunte. Die vierfache belgische Meisterin und Gewinnerin der Flandern-Rundfahrt und der Strade Bianche in dieser Saison kam 1:50 Minuten hinter Van Dijk ins Ziel. Als zweite Belgierin im Feld belegte Julie Van De Velde mit 3:41 Rückstand den 22. Platz.