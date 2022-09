Verlängerung Doel 3: "Innenministerin hat wohl zu schnell kommuniziert und wurde zurückgepfiffen"

"Die Grünen lassen es so aussehen, als wollten wir jetzt noch schnell eine Laufzeitverlängerung des Kraftwerks, eine Woche vor der Abschaltung von Doel 3, aber das ist einfach eine Verzerrung der Realität", reagierte der Vorsitzende der CD&V, Sammy Mahdi, am Sonntagnachmittag.

Ihm zufolge "hat Ministerin Verlinden lediglich den Auftrag erteilt, zu prüfen, ob die Vorbereitungsarbeiten für die Stilllegung des Atomreaktors gefahrlos verschoben werden könnten, um keine unwiderruflichen Schäden zu verursachen. Diese Entscheidung folgt dem Beispiel Deutschlands, dessen Regierung beschlossen hat, zwei große Atomkraftwerke bis zum nächsten Frühjahr im Standby-Modus zu halten".

"Diesen Weg nicht zu prüfen und die Stilllegung von Doel 3 heimlich vorzunehmen, wäre in diesen Zeiten völlig unverantwortlich. Die CD&V will, dass in unserem Land die Lichter an bleiben; heute, morgen, übermorgen und im Jahr 2040", betonte der Parteivorsitzende der flämischen Christdemokraten.