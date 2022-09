Wie lebt es sich im Gefängnis? Richter und Staatsanwälte freiwillig hinter Gittern

55 Richter und Staatsanwälte haben sich am Samstag um 9:00 Uhr in Belgien freiwillig in ein Gefängnis einsperren lassen, um die Haftbedingungen am eigenen Leib zu erfahren. Bis zum Sonntagnachmittag sollen sie dort wie Häftlinge behandelt werden, wie der belgische Justizminister Vincent Van Quickenborne mitteilte. Die Inhaftierung solle so realistisch wie möglich gestaltet werden, hieß es in einer Erklärung.

"Die Richter und Staatsanwälte wissen natürlich, wie es in einem Gefängnis abläuft", sagte Van Quickenborne. Dies selbst zu erleben, könne den Justizbeamten jedoch dabei helfen, fundierte Strafen zu verhängen.

Das Experiment läuft im Brüsseler Vorort Haren, wo Ende September eine neue Strafvollzugsanstalt für knapp 1.190 Häftlinge eröffnet werden soll. Van Quickenborne zufolge gebe die Aktion den Gefängnismitarbeitern die Möglichkeit, sich auf die Arbeit in der Einrichtung vorzubereiten.