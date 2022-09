35 Leben gerettet: Arbeiten im Homeoffice führt zu weniger Verkehrstoten

Laut Verkehrsinstitut Vias sind im vergangenen Jahr 35 Verkehrstote und 242 Schwerverletzte dadurch vermieden worden, dass mehr Menschen von zu Hause aus gearbeitet haben und deshalb nicht zu ihrem Arbeitsplatz und wieder nach Hause pendeln mussten.

Täglich werden in Belgien Millionen Pendlerkilometer nicht gefahren, weil so viele Beschäftigte im Homeoffice arbeiten und dies trägt eben zur Verkehrssicherheit bei. Statistisch gesehen sind rund 3.000 Unfälle vermieden worden, weil weniger Autos unterwegs sind, so Vias.

Stef Willems von Vias empfiehl deshalb gegenüber VRT NWS, dass die belgischen Arbeitgeber aus verkehrssicherheitstechnischen Gründen mehr auf das Homeoffice zu setzen. Und auch das Bundesverkehrsministerium sieht das ähnlich: „Homeoffice weiter promoten ist auch wichtig, um die Ziele der belgischen Regierung in Richtung ‚All for Zero‘ erreichen zu können.“

„All for Zero“ ist ein Plan der föderalen Regierung, die Zahl der Verkehrstoten auf den belgischen Straßen und Autobahnen bis 2030 zu halbieren und bis 2050 auf Null zu bekommen. Alleine 2021 kamen trotz Homeoffice hier 484 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben.