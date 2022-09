Corona: Die zweite Booster-Kampagne läuft in Flandern gut an - Belgien rüstet sich für die Herbstwelle

Neben den rund 400.000 Personen, die bereits ihre Booster-Impfung erhielten, haben auch schon rund 1,4 Millionen Einwohner Flanderns ihren neuen Impftermin vereinbart. Der größte Teil der älteren Bevölkerung bzw. der möglichen Risikogruppen haben auf ihre Impf-Einladung reagiert. Insgesamt wurden 2,7 Millionen Impfeinladungen verschickt.

Das bedeutet konkret, dass zwei Drittel aller über 65-Jährigen in Flandern und zwei Drittel aller Personen, die an Immunschwäche oder an Vorerkrankungen leiden, ihren Impftermin schon haben. In den kommenden beiden Wochen sollen weitere 800.000 Booster-Impfungen hinzukommen.

Flanderns Landesgesundheitsministerin Hilde Crevits (CD&V) zeigte sich am Montag sehr zufrieden mit dieser Entwicklung und hofft, dass dies die letzte Impfkampagne im Rahmen der Corona-Pandemie sein wird: „Das Impfen bleibt die beste Waffe gegen das Virus. Wenn sich wieder viele Menschen impfen lassen, wird das Frühjahr wieder gut, auch wenn die Zahl der Infizierten im Herbst wieder steigt.“