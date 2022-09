Die Belgier haben Angst vor den Energierechnungen und sparen Strom und Gas

In einem aktuellen Barometer der Tageszeitungen Het Laatste Nieuws und Le Soir sowie den privaten TV-Sendern VTM und RTL wird festgestellt, dass die Menschen in Belgien aus Sorge vor dem kommenden Winter und den steigenden Energierechnungen damit begonnen haben, ihren Strom- und Gasverbrauch anzupassen. Zwei von drei Landsleuten haben laut dieser Umfrage Angst davor, bald ihre Energierechnung nicht mehr bezahlen zu können.

Angesichts dessen geben 8 von 10 der hier Befragten an, ihren Energieverbrauch zu überdenken und Energie zu sparen. Zum geleichen Umfrage Ergebnis kommt auch eine Studie, die im Auftrag des Energielieferanten Luminus durchgeführt wurde.

Laut der flämischen Tageszeitung Gazet Van Antwerpen stellt Luminus in dieser Umfrage fest, dass viele Leute am Licht in ihren Häusern und Wohnungen sparen, doch dies habe nur wenig Einfluss auf den Stromverbrauch. Besser sei, alte Leuchtmittel und Lampen bzw. Birnen durch LED-Leuchtmittel zu ersetzen.

Luminus empfiehlt zudem z.B., das Thermostaat der Heizung ein Grad herabzusetzen und kalt bzw. nicht so lange zu duschen. Damit könnten die privaten Haushalte pro Jahr mehrere hundert Euro sparen.

Am Gasverbrauch zu sparen, habe den größten Effekt, so Nico De Bie, der Sprecher von Luminus gegenüber VRT NWS: „Wenn man sein Thermostat ein Grad herabsetzt, kann man mit den heutigen Tarifen bis zu 500 € pro Jahr sparen und in dem man den Gasboiler gut unterhält kann die Ersparnis auf 700 € steigen.“