"Flandern muss die Landwirtschaft während dieser Energiekrise unterstützen"

Eines der am häufigsten angesprochenen Themen beim Tag der Landwirtschaft war das flämische Abkommen zur Reduzierung des Stickstoffausstoßes und auch hier sagte Landesagrarminister Brouns Unterstützung zu: „Wir stehen am Vorabend einer weitreichenden Wende. Es ist wichtig, dass wir das gemeinsam mit dem landwirtschaftlichen Sektor machen und dass wir den Landwirten die Chance geben, dies umzusetzen. Landwirtschaft und Gartenbau sind in Flandern schon nachhaltig und wird noch nachhaltiger werden. Dazu wollen wir in Flandern alle Unterstützung bieten, die nötig ist. Ich habe am Tag 1 gesagt, dass wir der Landwirtschaft als vollwertige Unternehmen alle Chancen bieten müssen.“