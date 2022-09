König Philippe und Königin Mathilde: Letzter Gruß am Sarg von Queen Elisabeth

Das belgische Königpaar hat am Sonntagabend der verstorbenen britischen Königin einen letzten Gruß erwiesen. König Philippe und Königin Mathilde waren am Sonntagnachmittag in London angekommen und nahmen zunächst an einem Empfang von König Charles III. für die Ehrengäste teil, die der Beerdigung von Elisabeth II. teilnehmen werden.