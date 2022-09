Nachwuchs für den Pflegesektor in Flandern? Der "Corona-Effekt" ebbt ab

An diesem Montag (19. September) starten an den Hochschulen im belgischen Bundesland Flandern wieder die Unterrichte. An den meisten Instituten ist die Zahl der neuen Einschreibungen gestiegen, doch eine Studienrichtung kann davon beim Start des neuen akademischen Jahres nicht profitieren. Das ist das Pflegefach, wo man einen Bachelor erzielen und Spezialisierungen absolvieren kann.

VRT NWS stellte in einer Rundfrage an den flämischen Hochschulen fest, dass die Zahl der Einschreibungen etwas rückläufig sind. Zwei Jahre lang sind die Anmeldungen in die Höhe geschnellt und hatten sich gegenüber der Zeit vor Corona an manchen Hochschulen glatt verdoppelt.

„Vorläufig haben rund 10 % weniger Studierende ihren Bachelor im Pflegefach angetreten, als letztes Jahr. Seiner Zeit waren dies rund 8.200 Pflegestudenten. Doch die definitive Zählung erfolgt erst am 15. Oktober“, sagte die flämische Botschafterin für den Pflegebereich, Candice De Windt, am Montagmorgen beim VRT-Sender Radio 1.

Zu negatives Bild in der Presse?

Sofie Eerens, die Leiterin des Fachbereichs Pflege an der Hochschule in Gent (HoGent), glaubt, dass die sinkende Popularität dieser Ausbildungsrichtung auch auf die negative Berichterstattung in den Medien zurückzuführen sei: „Das Pflegepersonal kämpft mit Burn Outs, ist überarbeitet und es fallen viele Kollegen erkrankt aus oder lassen sich umschulen, was wiederum zu Personalmangel führt. Zudem sind die Einkommen im Gesundheitswesen noch nicht aufgewertet worden.“

Im Gesundheitswesen fehle es an Fachpersonal, doch Pflegemitarbeiter, die sich spezialisieren, werden nicht entsprechend bezahlt, so Eerens weiter: „Das fängt schon bei der vierjährigen Ausbildung an. Diese bedeutet im Gegensatz zu den meisten Bachelors, die drei Jahre dauern, für die Studierenden eine größere Investition, doch die Regierungen haben noch keinen langfristigen Plan, um dieses vierte Studienjahr zu kompensieren. Möglicherweise wissen die Betroffenen erst am Ende ihrer Ausbildung, ob es einen Bonus geben wird.“

„Wir werden nie genug Leute haben“

Dies alles schlägt sich in der Berichterstattung der Medien in Flandern (und darüber hinaus) nieder, denn darüber wird geredet und berichtet. Derweil steigt die Zahl der offenen Stellen im Pflege- und Gesundheitsbereich, wie Pflegebotschafterin De Windt anführt: „In Belgien fehlen derzeit 25 bis 30.000 Pflegekräfte und diese Zahl wird noch zunehmen. Die Zahl der Leute, die wir brauchen, ist so immens, dass wir nie genug haben werden…“ Candice De Windt ist der Ansicht, dass es mehr und deutlichere Kampagnen braucht, die den Pflegeberuf in den Fokus rücken.