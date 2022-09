Belgiens Außenministerin Lahbib trifft ihren ukrainischen Amtskollegen Kuleba in New York

Belgiens Außenministerin Lahbib gab auch an, dass ein Termin für einen Besuch in der Ukraine noch nicht festgelegt wurde. Sie gab dazu an, dass sie nicht mit leeren Händen dort hinfahren wolle, denn von lediglich symbolischen Besuchen halte sie nicht viel. Sie wolle hingegen dort mit konkreten Projekten aufwarten.

Eine Zeit lang waren die Beziehungen zwischen der belgischen Außenministerin und der Ukraine etwas kühl, nach dem bekannt wurde, dass die frankophone Liberale in ihrer Zeit als Journalistin einmal im Rahmen einer organisierten Pressereise auf der von Russland annektierten Krim war und danach über „russische“ Sachverhalte dort berichtet hatte.

An diesem Dienstag beginnt in New York die 77. UN-Vollversammlung, bei der der russische Angriffskrieg in der Ukraine wohl den Schwerpunkt bilden wird. Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) wird vor der Vollversammlung am Freitag reden. In New York wird der belgische Regierungschef möglicherweise auch den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) treffen, um mit ihm über eine mögliche Gaspreisdeckelung in der EU zu sprechen.