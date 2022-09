Corona in Belgien: Die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern sinkt weiter

Die Coronazahlen in Belgien sinken weiter leicht in fast allen Bereichen. Aktuell werden 678 Coronapatienten in Kliniken behandelt. Davon liegen 50 auf Intensivstationen, wie das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano meldet. Allerdings steigt die Zahl der neuen Ansteckungen weiter leicht an. Über eine Million Personen erhielten bereits ihre zweite Booster-Impfung.