Die Katholische Kirche in Flandern will Holebi-Paaren ihren Segen geben

Koordinator für diese neue Anlaufstelle wird Willy Bombeek, der jahrelang Sprecher des katholischen Schulwesens in Flandern war. Er nennt diese Öffnung der Kirche bahnbrechend: „Ich bin selbst gläubig und ein Homo. Darum haben die Bischöfe mich gebeten, diesen Auftrag anzunehmen. Ich finde es wichtig, dass die Kirche spezifisch einen glaubenden Homosexuelle in diesem Amt haben wollte.“

Bombeek will sich in erster Linie mit den Fragen der Gläubigen innerhalb der LGBTI-Gemeinschaft beschäftigen: „Was sind ihre Nöte? Wir müssen uns auch ihre Geschichte anhören. Das ist das erste Mal, dass die Kirche in Flandern den Holebi’s eine Signal gibt, dass sie willkommen sind, so wie sie sind und das es OK ist, wie sie sind. Wir wollen deutlich machen, dass wir eine gastfreundliche Kirche sind, die niemanden ausschließt.“

Man werde auch über die Schwierigkeiten und den Schmerz reden müssen, den die Kirche den Holebi’s zugefügt hat: „Auch deren Eltern sind bei uns willkommen, denn auch sie haben zweifellos viele Fragen zu stellen und Geschichten zu erzählen,“ so der Koordinator der neuen LGBTI-Anlaufstelle der flämischen Kirche.