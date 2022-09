Homeoffice adé für Belgiens Behördenmitarbeiter ? Zum Energiesparen zurück ins Büro?

Die flämische Grünenpolitikerin De Sutter (Foto unten) hält es für unklug, dass tagsüber zahllose individuelle Wohnungen beheizt werden, weil dort Beamte und Angestellte des belgischen Staates im Homeoffice arbeiten. Deshalb lädt sie das Behördenpersonal dazu ein, wieder regelmäßiger ins Büro zu kommen und gleichzeitig zu Hause Energie zu sparen.

Aber, auch in den staatlichen Ämtern und Gebäuden wird an Gas und Strom gespart. Ministerin De Sutter will hier alleine 15 % an Gas einsparen, in dem die Heizungen auf 19°C heruntergestellt werden. Und sie will das Personal gruppiert arbeiten lassen und die Lichter in den Behörden, wo dies möglich ist, schon ab 19 Uhr am frühen Abend ausmachen.

Das betrifft rund 65.000 Mitarbeiter in den Behörden und Ministerien und insgesamt 904 Gebäude. Es würde einen Unterschied machen, ob nun 100 Kollegen gemeinsam in einem Großraumbüro arbeiten würden, oder ob diese alle zuhause ihre Wohnungen individuell beheizen müssen, so De Sutter.

„Wir werden trotz Energiesparmaßnahmen auch nicht an der Dienstlistung für den Bürger oder die Unternehmen sparen. Deshalb bleiben alle Schalter und alle Warteräume wie gewohnt geöffnet. So können die Leute weiter zu uns kommen und zu ihren vertrauten Schaltern“, so die Ministerin.

Seit Corona arbeiten rund 70 % aller Beschäftigten der staatlichen Behörden einen oder mehrere Tage im Homeoffice. Doch inzwischen wird davon ausgegangen, dass aus Gründen der hohen Energiekosten viele Beschäftigte im kommenden Winter wieder ins Büro gehen, um weniger Energie zu verbrauchen. Unter Zwang stehe niemand, so De Sutter: „Auf jeden Fall kann das Behördenpersonal, wie abgesprochen, auch weiter zu Hause arbeiten.“