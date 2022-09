Transportfirma Jost Group: Bewährungsstrafe nach Vergleich für den CEO des Unternehmens

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass bei der Jost Group osteuropäische Lastwagenfahrer in Belgien über die günstigeren Bestimmungen in ihren Heimatländern eingesetzt wurden. Demnach soll das Transportunternehmen bis zu 55 Mio. € an Sozialbeiträgen in Belgien eingespart haben.

2017 führten die belgische Justiz und die Sozialinspektion Razzien bei dem Unternehmen durch, beschlagnahmte zeitweise 240 Lastwagen der Gruppe. Der heute 64 Jahre alte CEO des Unternehmens, Roland Jost, saß zeitweise im Gefängnis.

Um einer Verurteilung zuvorzukommen, einigte sich das Unternehmen Jost Group schon letztes Jahr auf einen gerichtlichen Vergleich mit der Staatsanwaltschaft und zahlte deswegen eine Summe von 30 Mio. € an den Staat.

Jetzt konnte sich also auch CEO Roland Jost auf einen Vergleich mit der Staatsanwaltschaft einigen. Jost gab zu verstehen, dass er sich als Firmenchef der Jost Group zurückziehen werde, doch er bleibe als Eigner des Unternehmens weiter Vorsitzender des Verwaltungsrats.

Am 17. Oktober entscheidet ein belgisches Gericht, ob es dem Vergleich zwischen Roland Jost und der Bundesstaatsanwaltschaft zustimmt. Ist dies der Fall, kann es keine Berufung mehr geben und der Fall ist definitiv abgeschlossen.

Die Jost Group, ein Familienunternehmen, ist mit einem Jahresumsatz von rund 350 Mio. €, 2.800 Mitarbeitern in 10 Ländern, 1.500 Zugmaschinen und 3.000 Sattelauflieger neben Transport Essers aus der Provinz Limburg das größte Transportunternehmen in Belgien. Inzwischen setzt die Gruppe auch auf die Schiene im Rahmen von intermodalen Transportwegen.