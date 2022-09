Überall wird Energie gespart: Die Stadt Brüssel dreht alle Thermostate herunter

Neben Brüssel wird auch an anderen Stellen Energie gespart, manchmal in großem Maße, manchmal auf kleiner Ebene. Im Sportpalast und in der Lotto Arena in Antwerpen wird die Temperatur von 21°C auf 18°C gesenkt.

Ebenfalls in Antwerpen nimmt das Kunst- und Kulturzentrum DeSingel drastischere Maßnahmen. Das Haus schließt aus Energiespargründen vom 19. Dezember 2022 bis zum 14. Januar 2023. Hier ist die Energierechnung schlicht und einfach zu teuer geworden.

In zahlreichen flämischen Städten werden nachts Lichter ausgeschalter oder zumindest teilweise abgeschaltet. Historische Gebäude werden mancherorts nur noch ein bisschen oder gar nicht mehr beleuchtet.

Und in der Wallonie werden seit Montag nach und nach die Lampen auf den Autobahnen abgeschaltet. Dies soll der Fall zwischen 22 Uhr am Abend und 5 Uhr in der Frühe sein. Aber, hier bleibt die Beleuchtung auf den Autobahnkreuzen aus verkehrstechnischen und sicherheitstechnischen Gründen nachts angeschaltet.