Unizo: Selbständige und mittelständische Unternehmen machen sich große Sorgen

Die hohen Energiepreise, die steigende Inflation und nicht zuletzt der Personal- und Rohstoffmangel treffen mehr und mehr auch den Mittelstand, sprich die kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Das ist in Flandern und in der belgischen Hauptstadt Brüssel nicht anders als anderswo. Der aktuelle Vertrauensbarometer von Unizo hat einen schwereren Stand als am Anfang der Coronakrise im ersten Quartal 2020. „Und wir befürchten, dass das Schlimmste noch kommt,“ so Unizo-CEO Danny Van Assche.

Die Unternehmer (Unizo vertritt rund 110.000 Unternehmen: KMUs, Soloselbständige, Freiberufler…) sind pessimistisch, weil sie nicht wissen, wie viele Aufträge sie noch bekommen, welche Gewinne sie daraus noch generieren können und ob sie ihr Personal weiter bezahlen oder überhaupt noch halten können. „Aus einer neueren Studie ist ersichtlich, dass nur 7 % der Unternehmer ihre gestiegenen Kosten an ihre Kunden weitergeben können. Rund ein Viertel der Selbständigen weiß schon jetzt, dass sie dieses Jahr Verluste einfahren,“ so Van Assche weiter gegenüber VRT NWS.

Viele erwarten unterdessen noch größere Probleme, so der Unizo-CEO: „Fast die Hälfte von ihnen hat noch feste Elektrizitätsverträge und die laufen in den kommenden Monaten aus.“ Van Assche begrüßt die Unterstützungsmaßnahmen der belgischen Bundesregierung, stellt sich aber die Frage, ob und wann die flämische Landesregierung reagiert: „Wir verstehen nicht, dass die flämische Regierung so lange wartet, um Maßnahmen zu ergreifen. Essentiell ist eine zielgerichtete und schnelle Unterstützung für Unternehmen, sie sich schon jetzt in Schwierigkeiten befinden.“