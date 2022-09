Zwei weitere Vorfälle mit mindestens einem Todesfall nach Insulinvergabe in einem Wohnheim

Offenbar ermittelt die Justiz in zwei weiteren Fällen von gefährlicher Insulinvergabe in Pflege- und Wohnheimen in Flandern. Dabei ist mit Sicherheit eine Person gestorben. Dies sagte Landeswohlfahrtsministerin Hilde Crevits (CD&V) am Dienstag im flämischen Landesparlament. Seit einiger Zeit ermittelt Justiz und Polizei schon in zwei weiteren derartigen Fällen in Hasselt (Limburg) und in Oostrozebeke (Westflandern), bei denen es mehrere Tote gab.