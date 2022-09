Das belgische Königspaar wird Anfang Oktober Rheinland-Pfalz besuchen

Laut einer Meldung des Palastes in Brüssel besucht die royale belgische Delegation z.B. das Biotechnologie-Unternehmen BioNTech in Mainz, das in Puurs (Provinz Antwerpen) seinen Corona-Impfstoff entwickelt hat, diesen dort produziert und über ein Vertriebszentrum europaweit vertreibt. Danach ist eine Führung durch das Gutenberg-Museum vorgesehen.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird das belgische Königspaar anlässlich dieses offiziellen Besuchs in der Staatskanzlei ihres Bundeslandes in Mainz empfangen. Ein weiterer Besuch ist beim Chemieunternehmen BASF in Ludwigshafen geplant. Dieser Konzern ist einer der größten und wichtigsten Investoren in Belgien und betreibt im Industriegebiet am Antwerpener Hafen Produktionswerke mit tausenden Mitarbeitern.