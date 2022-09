Für 8 von 10 Pensionierten reicht die gesetzliche Rente nicht, um das Seniorenwohnheim zu bezahlen

Summa summarum ist es also für verrentete Selbständige eigentlich kaum möglich, einen Aufenthalt zum Lebensende in einem Seniorenwohnheim zu finanzieren, wenn man keine eigenen Rücklagen oder eine Zusatzrente vorweisen kann. In Härtefällen hilft dann das lokale Öffentliche Sozialhilfezentrum, dass dann die finanzielle Situation des Antragstellers analysiert. Gibt es Immobilien, Aktien oder Sparkonten? Zur Not werden auch die direkten Angehörigen finanziell in Anspruch genommen: Ehepartner, Kinder und - je nach Gemeinde - auch die Enkelkinder…

Am besten, und das zeigt dieses Buch, sorgt man in Belgien frühzeitig für Rücklagen, für selbst finanzierte Zusatzrenten und dergleichen, damit man am Lebensabend nicht mit leeren Händen da steht, so der Rat der beiden Autoren.