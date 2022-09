Polizei nimmt zwei deutsche Teenager fest, die in Flandern einen Luxus-Audi stehlen wollten

Am Dienstagabend hat die Polizei in Westerlo (Provinz Antwerpen) nach einer Verfolgungsjagd zwei deutsche Teenager festgenommen, die zuvor einen Audi RS6 in Rotselaar (Provinz Flämisch-Brabant) gestohlen hatten. Der Wagen stand zum Verkauf und die beiden Jugendlichen traten zunächst als potentielle Käufer auf, doch sie bedrohten und schlugen den Fahrzeugbesitzer und machten sich mit dem Luxuswagen aus dem Staub.