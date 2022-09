Streikankündigung bei der belgischen Bahn: Am 18. Oktober sollen kaum Züge fahren

Die Bahngewerkschaften erklärten dazu am Dienstag, dass die Arbeitsbedingungen besser werden müssen. Es könne zudem nicht sein, dass immer wieder Züge ausfallen müssen, weil das Personal - Lokführer oder Schaffner - fehlt. Dies führe zu einer schlechten Dienstleistung und zu Ärger bei den Reisenden und den Pendlern.

Die Gewerkschaften fordern das Management der SNCB/STIB und die Regierungen des Landes dazu auf, Verbesserungen durchzuführen. Werde die Lage nicht ansatzweise besser oder würden nicht rasch Schritte unternommen, dann werde der Bahnverkehr am 18. Oktober für die Dauer von 24 Stunden lahmgelegt.

Dabei ist zu bemerken, dass es bei der Bahn in Belgien bei Streiks und Arbeitsniederlegungen stets ein Mindestangebot geben muss. Es wird also nicht sein, dass am 18. Oktober gar kein Zug fährt.