Vogelgrippe in einem Geflügelhof in Bocholt in der Provinz Limburg festgestellt

In einer landwirtschaftlichen Geflügelzucht in Bocholt in de flämischen Provinz Limburg ist Vogelgrippe festgestellt worden. Dies meldet die belgische Bundesagentur für Lebensmittelsicherheit FAVV am Mittwoch. Das Virus wurde dort bereits am Dienstag entdeckt, wo die FAVV in einer Erklärung.