"Wir dürfen kein Öl aufs Feuer gießen": Premier De Croo reagiert auf die Drohungen von Putin

„Ich glaube, dass wir mit der nötigen Ruhe darauf reagieren müssen. Wir dürfen kein Öl aufs Feuer gießen. Wir dürfen nicht provozieren“, so De Croo am Mittwoch in einer Reaktion auf die aggressive Fernsehansprache Putins: „Andererseits sollten wir uns auch nicht einschüchtern lasse. Wir müssen deutlich an unserer Position festhakten und die Ukraine weiter unterstützen.“

Dabei verwies der belgische Regierungschef auch auf die Waffenlieferungen unseres Landes an die Ukraine: „Belgien hat bereits für 55 Mio. € Waffen und Mittel gegeben. Wir werden das in Bereichen, in denen wir stark sind, weiter tun.“

Die Ukraine habe das Recht, eigenes Grundgebiet zurückzuerobern: „Wir können die Aggressionen Russlands nicht akzeptieren, doch wir müssen Ruhe bewahren, auch wenn Russland mit drohender Sprache spricht, die nicht hinnehmbar ist.“