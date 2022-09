Belgische Nationalbank: Eigene Verluste - Sinkende Reallöhne

Die Belgische Nationalbank (NBB) geht davon aus, dass das laufende Buchungsjahr 2022 mit einem Verlust abgeschlossen wird. Auch in den folgenden Buchungsjahren kann es zu Verlusten kommen. Dies meldete die Nationalbank in ihren jüngsten Marktmitteilung. Dies wären die ersten Verluste der NBB seit ihrer Gründung. Die Nationalbank geht zu dem davon aus, dass die Reallöhne in Belgien um 2 % sinken werden.