Muss der Brüsseler Terrorprozess verschoben werden?

Es sei unmöglich, des Schwurgerichts-Prozess zu den Terroranschlägen auf Brüssel 2016 planmäßig am 10. Oktober beginnen zu lassen. Dies teilte das belgische Justizministerium der Vorsitzenden des Gerichts am Donnerstag mit. Diese hatte in der vergangenen Woche entschieden, dass die individuellen Glasboxen, in denen die Angeklagten dem Prozess folgen sollten (Video), entfernt werden müssen. Jetzt sucht das Justizministerium nach Alternativen, doch diese seien nicht von heute auf morgen umzusetzen.