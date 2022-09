Premier De Croo in New York: "Die UN-Friedensmission im Kongo ist gescheitert. Wir brauchen etwas anderes"

„Unsere Botschaft ist deutlich: Die UN-Friedensmission Monusco ist eine Mission, die beendet werden sollte und die durch etwas anderes ersetzt werden muss“, so Premier De Croo bei seiner Ansprache: „Eine Mission muss die kongolesische Bevölkerung beschützen und dafür sorgen, dass die bewaffneten Konflikte gestoppt werden. Monusco hat dazu nicht die geeignete Infrastruktur und nicht das geeignete Mandat, um dies zu tun.“

Seit über 20 Jahren ist die Monusco-Friedensmission im Osten der ehemaligen belgischen Kolonie tätig und wurde im Laufe der Jahre zur teuersten Operation der Vereinten Nationen. Doch dies hat die Gewalt in Ostkongo nicht beenden können, im Gegenteil: „Wir haben heute eine UN-Mission, die Rebellengruppen gegenübersteht, die besser ausgerüstet sind.

Seit dem vergangenen Jahr ziehen sich die UN-Blauhelme Schritt für Schritt aus diesem Teil des Kongos zurück und bis 2024 soll diese Mission beendet sein. Der belgische Regierungschef hofft, dass das Ende von Monusco und ein Neustart in anderer Form auch für eine Verbesserung des Verhältnisses zwischen dem kongolesischen Präsidenten Félix Tschisekedi und seinem Amtskollegen Paul Kagame aus dem Nachbarland Ruanda sorgen könnte.

Wichtiges Treffen bei den Vereinten Nationen

Tschisekedi hatte Kagame in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung beschuldigt, die militärischen Aggressionen in Ostkongo direkt zu fördern und dies auch mit Unterstützung für die berüchtigte Rebellengruppe M23. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hatte Tschisekedi und Kagame am Rande der UN-Vollversammlung in New York an einen Tisch gebracht. Dabei verabredeten beide Präsidenten, „gemeinsam gegen die Gewalt im Osten Kongos vorzugehen.“

Dort agieren neben M23 mehrere Rebellengruppen, u.a. die ADF. Das sind Aufständische aus Uganda, die sich in Ostkongo niedergelassen haben und denen Verbindungen zur radikal-islamistischen Terrorgruppe IS nachgesagt werden. Frankreich und Belgien ziehen in diesen Fragen an einem Strang, was diese Woche in New York unterstrichen wurde.