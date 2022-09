Vier Dokumentarfilme aus Flandern und Brüssel beim DOK Leipzig zu sehen

Dass gleich vier Dokumentarstreifen aus dem belgischen Bundesland Flandern bzw. aus Brüssel zur DOK Leipzig eingeladen werden, ist für den VAF eine gute Sache.

„Love is not an orange“ von Otilia Babara, eine Filmemacherin aus Moldawien, die in Brüssel lebt und arbeitet, geht in Weltpremiere im Rahmen des neuen Panorama-Wettbewerbs. In diesem Film wirft einen Blick auf das Heimatland der Regisseurin, Moldawien. Hier verließen in den 1990er Jahren viele Frauen und Mütter ihr Land, um anderswo Geld zu verdienen, mit dem sie ihre Familien unterhielten (und unterhalten).

Weiter werden auf der DOK Leipzig drei Kurzfilme aus Flandern im Rahmen des Kinder- und Jugendfilmwettbewerbs Kids DOK gezeigt: „Licht“ von Sarah Lederman, „Goals“ von Florinda Ciucio und „Bgirl Badli“ von Charlotte De Cort.

Das 65. Internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm findet dieses Jahr vom 17. Oktober bis zum 23. Oktober statt. Info: www.dok-leipzig.de