Art-nouveau in Brüssel: Das Cauchie-Haus hat einen neuen Besitzer

Der neue Besitzer dieser historischen Immobilie ist die Versicherungsgesellschaft CDA. Die Gesellschaft will das Gebäude in seiner Art-nouveau-Atmosphäre erhalten und erinnert daran, dass sie sich für den Erhalt von Kulturerbe auch im Bereich Architektur einsetzt - sowohl für eigene historische Gebäude, als auch für die ihrer Kunden. CDA-CEO André de Molinari ist ein großer Fan von Jugendstil- und Art-nouveau in Brüssel. Vor nicht allzu langer Zeit ließ er z.B. auch das Hôtel Riez an der Jubelfeestlaan restaurieren. Dieses Gebäude wurde von dem Architekt Jean-Baptiste Dewin entworfen und gebaut.

Das Cauchie-Haus wird jetzt Konservierungsarbeiten innen und außen unterworfen. Dazu arbeitet CDA eng mit den regionalen Brüsseler Kulturerbe-Behörden und mit der Vereinigung „La Maison Cauchie“ zusammen. Diese Vereinigung unter der Leitung des Ehepaares Michèle und Dominique Dessicy beschäftigt sich schon seit 40 Jahren mit dem architektonischen Kulturerbe in der belgischen Hauptstadt und auch mit dem Erhalt dieses Gebäudes.

Die Vereinigung wird hier weiter Ausstellungen mit graphischer Kunst und Führungen durch das Haus organisieren. „Das Cauchie-Haus ist einmalig und ist ein Teil unseres gemeinsames Kulturguts. Es war meine Priorität, dass es für die Öffentlichkeit zugänglich bleibt,“ so Pascal Smet (Vooruit/one.brussels), der regionale Brüsseler Staatssekretär für das Kulturerbe. Die Region Brüssel-Hauptstadt will sich weiterhin international als Art-nouveau-Hauptstadt positionieren und diese Architektur- und Kunstform weltweit promoten.