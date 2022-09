Atomausstieg in Belgien - Erste Stufe: Aus dem Reaktor Doel 3 wird der Stecker gezogen

Nach 40 Jahren Betriebszeit wird an diesem Freitag (23. September) der Meiler Doel 3 im gleichnamigen Kernkraftwerk bei Antwerpen heruntergefahren und abgeschaltet. Damit ist der Atomausstieg in Belgien eingeleitet. Der Reaktorblock 3 im AKW Doel ist neben Tihange 2 einer der beiden umstrittenen Meiler, an deren Ummantelung vor 10 Jahren Haarrisse festgestellt wurden.