Hohe Ehrungen für verdienstvolle Belgier und für einen Brasilianer in New York verliehen

In der Nacht zum Freitag hat Belgiens Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) am Rande der UN-Vollversammlung in New York fünf verdienstvolle Personen mit hohen Ehrungen seines Landes ausgezeichnet. Unter den ausgezeichneten ist auch der frühere CEO des belgischen Brauereikonzerns AB InBev, der Brasilianer Carlos Brito.