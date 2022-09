Neuer Fall von Vogelgrippe in einem großen Geflügelhof in Sint-Laureins in Ostflandern

Die FAVV einen Sperrperimeter von 3 km rund um das Unternehmen verfügt und von 10 km rund um Sint-Laureins erlassen.

In diesem Gebiet muss das gesamte Federviel in die Ställe gebracht werden oder es müssen andere Maßnahmen ergriffen werden, damit die Tiere keinen Kontakt zu wilden Vögeln haben können.

Damit ist in kürzester Zeit der dritte Fall von Vogelgrippe bekannt geworden. Zuvor wurde das Virus bei den Tieren eines Vogelhändlers in Beernem in Westflandern entdeckt und bei einem Zuchtbetrieb in Bocholt in Limburg (siehe nebenstehenden Beitrag).