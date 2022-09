Proteste gegen das Aus für Doel 3 und gegen den belgischen Atomausstieg

Die Demonstranten fordern, dass der umstrittene Reaktor Doel 3 nicht heruntergefahren wird oder dass er zumindest später wieder ans Netz gehen soll. Die Demonstranten, allen voran Mitglieder der Bewegung „Stand Up For Nuclear Belgium“, wollen nicht, dass in dem Meiler Aktionen vorgenommen werden, die zur Folge haben, dass die Abschaltung unumkehrbar ist: „Unser Ziel ist, dass die Laufzeit von Doel 3 für die Zukunft verlängert wird.“