Antwerpener Goldraffinerie verklagt die flämischen Grünen, die nicht schweigen wollen

Gegenwärtig läuft eine öffentliche Untersuchung über die Betriebsgenehmigung des Edelmetallverarbeitungsunternehmens Value Trading in der Jacob Jacobstraat in Antwerpen. Die flämische Grünenpartei Groen hat ein Flugblatt an die Anwohner verteilt, in dem sie aufgefordert werden, gegen die Präsenz der Raffinerie in ihrer Nachbarschaft Einspruch zu erheben. Nach Angaben von Value Trading enthält dieser Flyer falsche Angaben über die in der Fabrik verwendeten Schadstoffe.