Ernste Drohung gegen Justizminister Van Quickenborne: drei Personen in den Niederlanden verhaftet

Am Freitagabend sind in den Niederlanden drei Personen im Zusammenhang mit einer ernsten Drohung gegen den belgischen Justizminister Vincent Van Quickenborne (flämische Liberale, Open VLD) festgenommen worden. Das hat die Bundesstaatsanwaltschaft mitgeteilt. Die Sicherheitsvorkehrungen für Van Quickenborne wurden erhöht und einige seiner Termine in den nächsten Tagen wurden abgesagt.