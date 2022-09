Loena Hendrickx gewinnt in Oberstdorf ersten Wettbewerb der Eiskunstlaufsaison

Die 22-jährige Hendrickx präsentierte in Oberstdorf ein neues Programm, mit dem sie bei den Meisterschaften hoch hinaus will. Die Jury bewertete die Kür der Nummer 4 der Europameisterschaft mit 131,86 Punkten, was einer Gesamtpunktzahl von 208,05 Punkten entspricht. Ihre Bestleistung erzielte sie letztes Jahr beim Grand Premio von Italien in Turin: 219,05.

Schon nach dem Kurzprogramm war klar, dass Hendrickx den ersten Platz belegen würde. Der Abstand zum nächsten Mitbewerber betrug fast 12 Punkte. Diese Marge wurde heute auf fast 15 erhöht.