Premierminister De Croo vor den Vereinten Nationen: "Mittelalterliche Barbarei statt russischer Größe"

Mit Karinas Geschichte beginnt die Rede des belgischen Premierministers vor den Vereinten Nationen. Er übt scharfe Kritik an Moskau. Das ist insofern bemerkenswert, als sich belgische Politiker bisher in der Regel eher diplomatisch über Russland äußern: "Russland hat einen Krieg begonnen, der uns an die dunkelsten Stunden Europas erinnert. Die Äußerungen der letzten Tage und die Drohung mit einem Atomkrieg gegen ein unabhängiges Land haben einmal mehr die Rücksichtslosigkeit Russlands gezeigt. Das erinnert eher an mittelalterliche Barbarei als an russische Größe.”

De Croo betonte die Rolle, die die Vereinten Nationen in diesem Konflikt gespielt haben. "Nie wieder Krieg", so lautete das Versprechen. Nie wieder würden Schulen auf europäischem Boden bombardiert werden, nie wieder würden Krankenhäuser ein Ziel sein. Wir müssen die Grundsätze der UN-Charta wieder in den Vordergrund rücken: territoriale Integrität und nationale Souveränität".