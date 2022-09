Radsport-WM: Lotte Kopecky holt Silber hinter Niederländerin Annemiek Van Vleuten

Trotz eines Ellenbogenbruchs, den sie sich am Mittwoch nach einem Sturz in der Mixed-Staffel zugezogen hatte, holte Van Vleuten ihren zweiten Titel nach 2019 in Yorkshire. Sie tritt in der Siegerliste die Nachfolge der Italienerin Elisa Balsamo an. Nicole Van den Broeck war 1973 die letzte Belgierin, die den Titel bei den Damen gewann.

Lotte Kopecky beschert Belgien die erste Medaille bei der Straßenrad-WM seit 1994, als Patsy Maegerman ebenfalls zweite geworden war. Die Bronzemedaille ging an die Italienerin Silvia Persico.

Van Vleuten wurde auf dem letzten Kilometer von einer achtköpfigen Gruppe eingeholt, zu der auch Kopecky gehörte. Es sah so aus, als würde der Titel im Sprint entschieden werden. Doch dann setzte Van Vleuten zum entscheidenden Angriff an. Kopecky fuhr eine Sekunde später über die Ziellinie.

Die Enttäuschung bei Lotte Kopecky war riesig, denn trotz des gewonnenen Sprints musste sie sich mit dem zweiten Platz begnügen und verpasste die einmalige Chance nur knapp.