Van Quickenborne reagiert auf Drohungen: "Kriminelle fühlen sich in die Enge getrieben, zurecht.”

Minister Van Quickenborne reagierte in einem Facebook-Post auf die Nachricht. "Machen Sie sich vor allem keine Sorgen: Meine Familie und ich sind in Sicherheit und in guten Händen", schrieb er: "Diese Drohung richtet sich gegen mich als Justizminister und niemanden sonst. Die Behörden haben schnell gehandelt und die Verdächtigen festgenommen. Als Vorsichtsmaßnahme muss ich bis auf Weiteres strenge Sicherheitsauflagen einhalten und kann in den nächsten Tagen nicht an einigen Aktivitäten teilnehmen.”

Van Quickenborne sagt, seine Hauptsorge gelte jetzt seiner Frau und seinen Kindern. "Die Leute, die dahinter stecken, erreichen das Gegenteil von dem, was sie beabsichtigen. Das bestärkt mich in meiner Überzeugung, dass wir weiter kämpfen müssen. Die Kriminellen fühlen sich in die Enge getrieben, zurecht. Denn wir werden die organisierte Kriminalität weiter bekämpfen, mit mehr Personal und Mitteln als bisher."