Mit Remco Evenepoel hat Belgien nach 10 Jahren wieder einen Weltmeister im Straßenrennen

Sieben Tage nach Bronze im Zeitfahren und vierzehn Tage nach seinem Gesamtsieg bei der Vuelta war Remco Evenepoel wohl in Topform, als er in Wollongong (Australien) an den Start ging. Zwar verpasste der Radsport-Shootingstar den ersten Ausreißversuch des französischen Teams, aber 75 Kilometer vor dem Ziel war Evenepoel nicht mehr zu halten.