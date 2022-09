Premier De Croo spricht sich gegen Aufnahme russischer Kriegsdienstverweigerer in Europa aus

Premierminister Alexander De Croo (flämische Liberale, Open VLD) spricht sich gegen die Aufnahme von Russen in Europa aus, die vor einer militärischen Mobilmachung in ihrem Land fliehen. Darüber findet derzeit eine Diskussion unter den europäischen Mitgliedstaaten statt. "Wir müssen eine gemeinsame europäische Position einnehmen, aber von belgischer Seite aus betrachte ich das mit einer gewissen Skepsis", sagt er in dem TV-Frühschoppen De zevende dag.